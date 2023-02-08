Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde, deprem bölgelerindeki vatandaşlar için toplanan 12 araçlık acil ihtiyaç malzemeleri, konvoy halinde yola çıktı.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde, deprem bölgelerindeki vatandaşlar için toplanan 12 araçlık acil ihtiyaç malzemeleri, konvoy halinde yola çıktı.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafında deprem bölgesindeki vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasına katılan çok sayıda vatandaş, acil ihtiyaç malzemelerini toplanma merkezlerine ulaştırdı. AFAD ve gönüllü vatandaşlar tarafından kolilere ayrıştırılan yardım malzemeleri tırlara yüklendi. Arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren ekiplere yardımcı olmak amacıyla da çok sayıda personel ve iş makinesi bölgeye sevk edildi.

"Destekler çığ gibi büyüyor"

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, vatandaşların tek yürek olduğunu ifade ederek, "Kısa sürede çağrımıza on binlerce vatandaşımız cevap verdi. Destekler çığ gibi büyüyor. Çerkeş Kaymakamlığı ve Çerkeş Belediyesi olarak başlattığımız kampanya neticesinde Çerkeşli yardımseverlerimizin desteği ile an itibarı ile 12 tır yola çıktı. Yardım toplama kampanyamızı sürdürüyoruz. Millet olarak el ele verip tüm yaralarımızı saracağız" dedi