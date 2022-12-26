Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Uluslararası Kafkas Derneği tarafından ’Yılın En Başarılı Belediye Başkanı Ödülüne’ layık görüldü. Yılmaz, ödülü Mersin ve Toroslar’ın tek Çerkes köyü olan Sadiye’ye armağan ettiğini söyledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Uluslararası Kafkas Derneği tarafından ’Yılın En Başarılı Belediye Başkanı Ödülüne’ layık görüldü. Yılmaz, ödülü Mersin ve Toroslar’ın tek Çerkes köyü olan Sadiye’ye armağan ettiğini söyledi.

Mersin’in merkez ilçesi Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Uluslararası Kafkas Derneği tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Yılın En İyileri Ödül Töreninde, ’Yılın En Başarılı Belediye Başkanı’ ödülünün sahibi oldu. Ankara Korkut Ata Kültür Merkezinde gerçekleşen törende Başkan Yılmaz, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu’nun elinden aldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkmenoğlu, Başkan Yılmaz’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kültür ve Turizm eski Bakanı Yalçın Topçu, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Önceki Dönem Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve MHP Toroslar İlçe Yöneticisi Güner Savrum, Mersin Toroslar Sadiye Mahalle Muhtarı Mutlu Özdemir, iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı gecede ödül alanlara kalpak giydirildi. Ayırca, Başkan Yılmaz, ödül aldığı gecede jüri özel ödülüne layık görülen Ankara Meydanı programı yorumcuları İbrahim Gökdemir, Bayram Polat ve Aydın Tufan’a da ödüllerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak; "Atalarımızın geçmişini paylaştığı Kafkasya’dan buraya göç edenlerin, burada da birlik ve beraberlik içinde olması ve aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birer vatandaşı ve Türk vatandaşları olması nedeniyle bu birliktelik, bir Milliyetçiliktir" dedi,

"Ödülü Sadiye Mahallemizin yiğit insanlarına armağan ediyorum"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Uluslararası Kafkas Derneği tarafından Yılın En Başarılı Belediye Başkanı ödülüne layık görülmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. "Kaf dağının ardından acıyla, sürgünle, süzülüp gelen Kafkasların yiğit insanları hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" diyen Yılmaz, "Bu ödülden son derece gurur ve onur duyuyorum. Bu yiğit insanlar, bu kadar sıkıntının, yokluğun içinden gelmişler Anadolu’da vatan savunması yapmışlardır. Disiplinlikleri, yiğitlikleri ve kahramanlıklarıyla da destan olmuşlardır. Kafkas ve Çerkes sürgününde, vatan savunmasında şehit olan, hayatını kaybeden tüm büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, eşi Meltem Yılmaz’ın Kahramanmaraş’ın Göksün ilçesi Saraycık köyünden Jük ailesinden rahmetli Kadir Özcan’ın kızı olduğunu ve bir Çerkes damadı olarak bu ödülün kendisini ayrıca duygulandırdığını kaydederek, "Bu ödülü, birkaç yıl önce vefat eden rahmetli kayınbabama armağan ediyorum. Allah rahmet eylesin. Mersin’de tek bir Çerkes köyümüz var. O da ilçemizde bulunan Sadiye Köyü. Hem sosyal açıdan, hem hiyerarşi hem de tertip ve düzen açısından örnek bir köydür. Bu ödülü aynı zamanda Sadiye Köyümüzün yiğit insanlarına armağan ediyorum" şeklinde konuştu.

Uluslararası Kafkas Derneği Genel Başkanı Oğuz Berk de Başkan Yılmaz’a programa katılımlarından dolayı teşekkür ederek, bir sonraki ödül törenini Mersin’de yapmayı planladıklarını söyledi. Program, halk dansları gösterileriyle sona erdi.