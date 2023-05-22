Çerkes sürgün ve soykırımının 159. yılı Samsun’da yapılan etkinlikle anıldı.

Samsun Adige Kültür Derneği tarafından, 21 Mayıs 1864 Çerkes sürgün ve soykırımınım 159. yıldönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi. Adige Kültür Parkı’nda yapılan etkinlikte Çerkesler atalarını andı.

"Çerkes dili ve kültürü yok olma tehdidi altında"

Çerkes sürgün ve soykırımının ilk günkü gibi hala tazeliğini koruduğunu belirten Adige Kültür Derneği Başkanı Hatice Özer, ne Çerkeslerin ne de başka bir milletin böyle bir acıyı bir daha yaşamaması temennisinde bulundu. Başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelere sürülen Çerkeslerin çilelerinin hala bitmediğini, Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle 5. sürgüne tabi tutulduklarını ve bu nedenle başta Türkiye olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göç etmek zorunda kaldıklarını anlatan Özer, "Günümüzde uzunca süren asimilasyon sürecinin ardından ayakta kalan Çerkesler, artık anavatanlarıyla irtibat kurabiliyor ve Çerkesçeyi kullanabiliyorlar. Ancak; Birleşmiş Milletler’in raporlarına göre Çerkeslerin, dili ve kültürünün yok olma tehdidi altında olduğu kanıtlanmıştır" dedi.

"Barış elçilerisiniz"

Çerkeslerin 159 yıl önce sürgün edildiğini hatırlatan CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Burada gördüğüm tablo da sürgünün ilk günkü gibi hala tazeliğini koruduğunu gösteriyor. Sizleri ülkemizde barış elçileri olarak görüyorum. Sizlerin isteklerini Meclis’e taşıyacağıma söz veriyorum" diye konuştu.

Ant içildi

Programda Adige Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Ferhat Temir, Çerkeslerin soykırım ve sürgün konularıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Anma programında Adige Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Ferhat Temir’in Çerkes sürgününün tarihi süreci ile ilgili genel bilgilendirmesinin ardından geleneksel olarak yapılan kızarmış ve şekersiz olan taziye lokmasının dağıtımı yapıldı. Anma programı, ’21 Mayıs Andı’nın okunmasıyla tamamlandı.

Programa ayrıca Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Samsun ve çevre illerde yaşayan çok sayıda Çerkes vatandaşı katıldı.