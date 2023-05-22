Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği, 21 Mayıs 1864’te gerçekleşen Büyük Çerkes Sürgünü ve Soykırımı’nın 159’uncu yıl dönümünde her yıl olduğu gibi bu yıl da Sazova’da bulunan Çerkes Soykırımı ve Sürgünü Anıtı’nda anma etkinliği gerçekleştirdi.

Eskişehir Milletvekili Prof.Dr. Ayşen Gürcan, Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkanvekili Murat Özcan, Dernek Onursal Başkanı Prof. Dr. Fazıl Tekin ve Eskişehir’de yaşayan Çerkeslerin katıldığı anma etkinliğinde dernek üyelerinden oluşan müzik grubunun söylediği ağıtlarla sürgünde hayatını kaybedenler anıldı. Başkanı Cihan Ertok, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Bugün Çerkesler olarak öfkeliyiz. Çünkü Çerkes Soykırımı’nın üzerinden 159 yıl geçmiş olmasına rağmen, uğradığımız haksızlığın telafisi için Rusya tarafından atılmış tek bir adım dahi yok. Bugün hala kolonyal politikalarını Kafkasya’da uygulamaya devam eden Rusya’nın, Kafkasyalılara bakış açısında aradan geçen 155 yıla rağmen bir değişiklik yok. Rejimler değişse de Rusya devleti halen “Çerkessiz Çerkesya, Kafkasyalıların yaşamadığı bir Kafkasya” mottosuyla hareket ediyor. Bu politikalara karşı Çerkeslerin yaşadığı her yerden sesimizi yükseltiyoruz, Çerkes Soykırımı’nı tanıyın’’

Ertok, konuşmasının ardından törene katılan dernek üyelerine, törene katılan misafirlere, bu acılı günlerinde yanlarında olan, sosyal medyadan destek veren, üzüntülerini belirten tüm sivil toplum kuruluşlarına ve siyasilere de teşekkür etti.