Kartepe Belediyesi tarafından inşa edilen Çerkes Müzesi’nde çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Kocaman, Çerkes Müzesi’nin ilçenin kültürel mirası olacağını söyledi.

Kartepe Belediyesi tarafından inşa edilen Çerkes Müzesi’nde çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Kocaman, Çerkes Müzesi’nin ilçenin kültürel mirası olacağını söyledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın seçim vaatleri arasında yer alan Çerkes Müzesi’nin yapımı hızla devam ediyor. Uzuntarla Mahallesi’nde yapımına başlanan müze, kısa zamanda tamamlanarak hizmete sunulacak. Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen Çerkes Müzesi, toplam 337 metrekare alandan oluşuyor. Bina içerisinde depo, atölyenin yanı sıra bay-bayan ve engelli WC’si yer alacak.

Çerkes Müzesi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Söz verdiğimiz gibi. Uzuntarla Mahallemizde ihalesi yapılan ve inşaat çalışmaları hızla devam eden Çerkes Müzesi hayırlı olsun. Müzemizin kaba inşaatı tamamlandı. Kısa bir zaman diliminde Çerkes Müzesi Kartepe’mizde önemli bir kültürel mirasımız olacak" dedi.