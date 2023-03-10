Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çerkeş Meslek Yüksekokulu Ankara yolu üzerindeki alanı uygun bulduklarını söyledi.

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı’nın bulunduğu heyet, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’ye önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında konuşan Rektör Çiftçi, Çankırı’nın Batı’daki yerleşim merkezi olan Çerkeş’in her geçen gün büyüdüğünü, sanayi yatırımlarının arttığını, bölgesel kalkınma için teşvik programlarının genişletildiğini ve ekonomik olarak bir cazibe merkezi olduğunu belirterek, “Hayvancılıktan turizme, sanayiden kültürel mirasa kadar pek çok alanda potansiyeli olan Çerkeş’e eğitim yatırımları konusunda tüm imkanları seferber ettik. Yapılan önemli yatırımlarla güzel işlere vesile olmak ve bu yönleriyle de gök kubbede hoş bir sada bırakmanın gayreti içerisindeyiz. Sayın Belediye Başkanımız Hasan Sopacı’nın gayretleriyle, yeni bir Çerkeş ortaya çıkardığını görüyoruz. Bu yönleri ile örnek bir ilçe meydana getirdiklerini de özellikle belirtmek isterim. Bu anlamda Sayın Valimize, milletvekillerimize, kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı’nın, Çerkeş MYO binası ile ilgili önerilerini dikkatlice incelediklerini ve sosyal donatı alanlarına, çarşıya, alışveriş merkezlerine ve kültür merkezine yakın olan Ankara yolu üzerindeki alanı uygun bulduklarını belirten Rektör Çiftçi, bu yönleriyle Çerkeş MYO’nun, öğrenciler için tercih edilebilen önemli bir yüksek öğretim kurumu olacağına vurgu yaptı.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Çerkeş’in en önemli gelişim lokomotifinin Çerkeş Meslek Yüksekokulu olduğunu belirterek, “Biz yerel yönetim olarak meslek yüksekokulumuzun ilçemizde eğitim vermesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Geçici olarak belediye binamızı tadilattan geçirerek kendilerine tahsis ettik. Bunun için de Sayın Rektörümüz başta olmak üzere üniversite yönetimimiz bir irade gösterdi. Meslek yüksekokulumuzda yeni bölüm ve programlar açıldı. Yani Çerkeş gibi Çerkeş MYO da büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bizde bu hızlı gelişime ayak uydurmak için okulumuza kalıcı ve modern bir yerleşke yapmanın hazırlıklarına girdik. Yer tahsisi çalışmalarında sona geldik. Bugün de bu güzel haberin sevincini Sayın Rektörümüz ve Sayın Kaymakamız ile birlikte yaşıyoruz. Bunun yanı sıra, Çerkeş’te eğitim gören öğrencilerimiz ve görev yapan akademisyenlerimiz için hem barınma hem sosyal donatılar konusunda çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız bittiğinde Çerkeş MYO, Çerkeş’in yıldızı olarak daha güçlü parlamaya devam edecek” diye konuştu.

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ise ilçenin mülki amiri olarak yaşanan gelişmelerden çok mutlu olduğunu ve var olan güçlü birlikteliği devam ettirmek adına Kaymakamlık olarak hem idari hem insan kaynağı anlamda her iki kuruma da destek vermeye devam edeceklerini söyledi.