Ceren Özdemir Gençlik Merkezi, 18-35 yaş arası tüm gençlere yönelik zengin bir etkinlik yelpazesi sunuyor. Gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla güz döneminde 12 farklı atölye açıldı. Gençlik merkezi bu atölyeler ile gençlerin sanatsal becerilerini geliştirmelerine imkan tanıyor.

Ceren Özdemir Gençlik Merkezindeki atölyeler arasında diksiyon, felsefe tarihi, temel fotoğrafçılık, ileri fotoğrafçılık, kısa film, metin ve senaryo yazarlığı, pandomim, salsa bachata, ses eğitimi, tango, temel oyunculuk ve yoga gibi çeşitli seçenekler bulunuyor.

Gençler, sanatsal ve kültürel birikimlerini artırmak için bu eşsiz fırsattan yararlanabilirken, merkezde ayrıca Önder Baloğlu Kütüphanesi, 1 adet Tiyatro ve Dans Salonu ile 7 adet toplantı odası/derslik de hizmet vermektedir. Bu alanlar, eğitimler ve çeşitli etkinlikler için katılımcılara modern ve donanımlı bir ortam sunuyor.

Üniversite kulüpleri, önceden rezervasyon yaptırmak şartıyla merkezdeki tüm etkinliklerini gerçekleştirebilecekler. Böylece, gençlerin topluluk aktiviteleri ve sosyal organizasyonlar için de bir merkez haline gelen Ceren Özdemir Gençlik Merkezi, gençlerin sosyal hayata katılımını teşvik ediyor.