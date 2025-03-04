Odunpazarı Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanan yemekler, haftanın altı günü Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi’nde kurulan iftar sofralarında gençlerle buluşuyor.

Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhu, Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi’nde iftar sofralarıyla yaşatılmaya devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanan yemekler, haftanın altı günü gençlerle buluşuyor. Pazartesi’den Cumartesi’ye kadar süren iftar organizasyonunda bir araya gelen gençler, Ramazan’ın manevi atmosferini beraber paylaşıyor. Her akşam yüzlerce kişiyi ağırlayan iftar programı, Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma geleneğini sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi Aşevi’nin desteğiyle gerçekleşen bu etkinlik, öğrenciler ve gençler için önemli bir buluşma noktası oluyor. Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi’nde kurulan iftar sofraları, sadece yemek paylaşmakla kalmıyor; aynı zamanda toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek dostluk ve dayanışmayı güçlendiriyor. Odunpazarı Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, iftar programının Ramazan ayı boyunca süreceği belirtildi.