Nevşehir’de bir evde yapılan aramada çok sayıda tabanca, bıçak ve fişek ele geçirildi.

Nevşehir’de bir evde yapılan aramada çok sayıda tabanca, bıçak ve fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda 1 evde adli arama yaptı. 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 7 adet tabanca, 7 adet bıçak, 8 adet şarjör ve 200 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.