İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesindeki bir iş yerinde kaçak silah satıldığı ihbarı üzerine operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda, H.A.Y.’ye ait iş yerindeki aramada; bir ruhsatsız pombalı tüfek, 65 mermi ve 11 bıçak ele geçirildi. Olaya ilişkin şüpheli gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir iş yerinde 1 tüfek, 65 mermi ve farklı ebatlarda 11 bıçak bulunarak el konuldu. Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

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