Hakkari’nin Derecik ilçesinde icra edilen operasyonda; 115 adet cep telefonu, 16 adet elektronik sigara, ele geçirildi.

Hakkari’nin Derecik ilçesinde icra edilen operasyonda; 115 adet cep telefonu, 16 adet elektronik sigara, ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarda; 11 Ocak 2023 günü Derecik ilçesinde icra edilen operasyonda; 115 adet cep telefonu, 16 adet elektronik sigara, ele geçirildi. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam ediyor" denildi.