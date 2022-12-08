Ekipler, seyir halinde cep telefonu kullananlar ve kırmızı ışık ihlali yapanlar üzerinde denetim yaptı. Kolay Kavşağında sivil ekiplerce tespit edilen kural ihlali yapan sürücüler uygulama noktasında durdurularak gerekli uyar yapıldı ve cezai işlem uygulandı.

Samsun-Sinop Karayolu üzerinde bulunan Kolay Kavşağında kırmızı ışık ihlali ile yaşanan trafik kazalarına önlemek ve trafik güvenliğini arttırmak amacıyla Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince uygulama yapıldı.

Samsun’un Bafra ilçesinde Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince seyir halinde cep telefonu kullanımı ve kırmızı ışık ihlali denetimi gerçekleştirildi.

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