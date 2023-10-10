Eskişehir’de telefonculuk yapan Mehmet Eren, gelişen teknolojiyle birlikte daha iyi seviyelere gelen cep telefonu kameralarının fotoğraf makineleriyle rekabet etmeye başladığını söyledi.

Yeni çıkan cep telefonları yüksek depolama alanı ve güçlü donanımlarının yanı sıra yüksek çözünürlüklü kaliteli kameralarıyla öne çıkıyor. Fotoğraf makineleriyle ve video kameralarıyla da rekabet etmeye başladığı gözlemlenen cep telefonlarının son yıllardaki gelişimi dikkat çekiyor. Yüksek fiyatlara rağmen vatandaşların üst segment telefonlara yoğun ilgi gösterdiğinden bahseden esnaf Mehmet Eren, bu teknolojik gelişimlerle birlikte insanların sosyal medya hesaplarındaki içeriklerin daha kaliteli olmasına önem verdiklerini ifade etti. Üretici firmaların ise aralarındaki yarışı kamera üzerinden sürdürdüğünü aktaran Eren, yeni nesil cep telefonlarının film ve gazetecilik sektöründe tercih edildiğine de değindi.

“İnsan gözünün görebileceğinden daha net çözünürlüklü cep telefonu kameraları var”

Eskişehir’de telefonculuk yapan Mehmet Eren, teknolojideki akıl almaz ilerleyişin cep telefonu kameralarına yansıdığını belirtti. Bazı cep telefonu kameralarıyla film bile çekildiğini dile getiren Eren, “Cep telefonu kameralarındaki bu gelişim hem film sektöründe hem de gazetecilik gibi alanlarda çalışanların kamera yerine telefonu tercih etmelerine sebep oluyor. İnsan gözünün görebileceğinden daha net çözünürlüklü cep telefonu kameraları var. Teknoloji buralara kadar geldi. Artık insanlar sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğrafların kalitesine de çok önem veriyor. Eskiden fotoğraf makinesi alan insanlar şu anda telefon alıyorlar. Üretici firmalar da artık kameralarıyla yarışıyorlar. Hepsi şu anda kameraya yoğunlaşmış durumdalar” dedi.