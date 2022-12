Çeşitli yöntemler ile vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışan dolandırıcılar, şimdide cep telefonlara " e-devlet adınıza tanımlı 6280 TL kredi kartı aidat iadenizi almak için linke tıklayarak e-devletinize giriş yapın” şeklinde mesaj yolluyor.

Dolandırıcıların gönderdiği e-devlet yazılı mesajdan dolayı vatandaşlar tarafından çok sayıda şikayet aldığını belirten Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, bu gibi mesajlara karşı dikkat etmeleri konusunda vatandaşları uyardı. Dolandırıcıların hiç boş durmadığını söyleyen Sabırlı; "Her an, her dakika değişik yöntemler bularak biz tüketicileri yanıltıp bizleri dolandırmanın yollarını ve yöntemlerini buluyorlar. Verdikleri linklere girmemizi sağlayarak bizlere ait olan bilgilerimize ulaşıyorlar ve hesaplarımızı boşaltıyorlar" dedi.