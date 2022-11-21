Türk spor tarihinin en başarılı sporcularından olan ve 46 dünya rekoru kıran milli halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının 5. yılında Yıldırım’da özel bir organizasyon ile anıldı.

Türk spor tarihinin en başarılı sporcularından olan ve 46 dünya rekoru kıran milli halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının 5. yılında Yıldırım’da özel bir organizasyon ile anıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, halter tarihinin en genç dünya şampiyonu olan Naim Süleymanoğlu’nun vefatının 5. yıl dönümünde ismini olimpiyat şampiyonundan alan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde haltercilerle bir araya geldi. Genç sporcularla sohbet ettikten sonra minder başına geçen Başkan Oktay Yılmaz, düzenlenen etkinlikte halter kaldırdı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyon katılımcılardan tam not aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, spor tarihine adını altın harflerle yazdıran merhum Naim Süleymanoğlu’nun adını Bursa’nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde yaşattıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak, Naim Süleymanoğlu’nu nam-ı diğer Cep Herkülü’nü anmak için temsili halter kaldırma etkinliği düzenledik. Türk milleti olarak Naim gibi bir şampiyona sahip olmayı hep gururla taşıdık. Büyük şampiyonumuza vefa borcumuz olarak tesisimizde ’Yeni Naim’ler yetiştirmeye devam edeceğiz. Bulgaristan’da zulme maruz kalıp soydaşlarımızın sesi olan ve yarım asırlık ömrüne nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nu rahmetle anıyorum. Yıldırım Belediyesi olarak ülkemizi en güzel şekilde temsil edecek sporcuları desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.