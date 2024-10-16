Fransa’nın Bordeaux şehrine bağlı Cenon Belediyesi Başkan ve bürokratları İnegöl Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalamak için İnegöl’e geldi. 3 günlük program kapsamında şehirde bir dizi ziyaret ve temaslarda da bulunan konuklar, İnegöl’ü yakından tanıma fırsatı buldu.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin 2014 yılında dostluk ve kültürel iş birliği anlaşması imzaladığı Fransa’nın Bordeaux şehrine bağlı Cenon Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalanması Eylül ayında İnegöl Belediye Meclisinde görüşülerek onaylanmıştı. Bu gelişme üzerine Cenon kentinden Belediye Başkanı Jean Farnçois Egron ile birlikte Başkan Yardımcıları ve belediye bürokratlarının yer aldığı heyet Pazar akşamı İnegöl’e geldi. Perşembe sabahı İnegöl’den ayrılacak konuklar, 3 gün boyunca İnegöl’de çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunuyor.

ŞEHİRDE FARKLI ALANLARDA İNCELEMELER YAPILDI

İnegöl Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü mihmandarlığında 3 günlük İnegöl programına Pazartesi günü Oylat bölgesinde turizm alanlarını ziyaret ederek başlayan konuklar, ardından şehir merkezine gelerek Kent Müzesi ve Mobilya Müzesini ziyaret etti. Daha sonra İnegöl’ün tarım değerleri Özündenkuru meyve kurutma tesisi, Üreten çiftçiler Kooperatifi Soğuk Hava Deposu, Kanal İnegöl projesi ve Fen İşleri Şantiyeleri ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu.

İNEGÖL BELEDİYESİ VE BELEDİYE BİRİMLERİ ZİYARET EDİLDİ

Salı günü İnegöl Mobilyasının tanıtımı adına Mobiliyum AVM’yi gezen Cenon heyeti, daha sonra Yeniceköy Mahallesinde bulunan DOSTUM tesislerinde incelemelerde bulundu. Konuk heyet, öğlen ise Belediye Başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret etti. Ardından İnegöl Belediyesi birimleri ziyaret edilerek işleyişe dair incelemeler yapıldı. Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanında bulunan Nöbetçi Kitaphane, Gençlik Merkezi zeminde katında bulunan Nöbetçi Kitaphane, İzleme ve Değerlendirme Merkezi, Çözüm Merkezi, İnegöl Belediyesi Ar-Ge ve Proje Birimi ve Veteriner Hizmetleri Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezini ziyaret eden Cenon heyeti, Gastro İnegöl Restoranı ve Gastro Kafenin lezzetlerinin de tadına baktı.