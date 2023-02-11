Hatay’da "Cennetten bir köşe" notuyla satışa sunulan 12 katlı 250 daireli Rönesans Rezidansın Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte yerle bir oldu. İnşaat müteahhitti olan Mehmet Yaşar Coşkun, İstanbul Havalimanı’nda kıskıvrak yakalandı.

Hatay’da "Cennetten bir köşe" notuyla satışa sunulan 12 katlı 250 daireli Rönesans Rezidansın Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte yerle bir oldu. İnşaat müteahhitti olan Mehmet Yaşar Coşkun, İstanbul Havalimanı’nda kıskıvrak yakalandı.

Hatay’ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı’nda bulunan ve 2013 yılında tamamlanan 12 katlı ve 250 dairesi ve 3 bloğu bulunan Rönesans Rezidans, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde yerle bir oldu. Yerle bir olan rezidans havadan dron ile görüntülendi.

Bölgedeki ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken, inşaatı yapan şirketin, 2013 yılında rezidansın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından "Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans’" notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

Rönesans Rezidansın inşaatın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla birlikte Karadağ’a kaçarken İstanbul Havalimanı’nda kıskıvrak yakalanmıştı.