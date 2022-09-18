Bodrum Belediyesi, Dünya Temizlik Günü’nde çeşitli sivil toplum örgütleri ile birlikte Cennet Koyu’nda temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi, Dünya Temizlik Günü’nde çeşitli sivil toplum örgütleri ile birlikte Cennet Koyu’nda temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Bodrum Kızılay Şubesi, Bodrum Rotary Kulübü, Mis Gibi Bir Bodrum gönüllüleri ve Gölköy Ahmet Naci Coşkunoğlu Ortaokulu öğrencileri katıldı. Doğanın korunması ve çevre temizliği bilincinin arttırılması amacıyla farkındalık oluşturmak için Cennet Koyu’nda düzenlenen etkinliğe katılan öğrencilere Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çevre mühendisleri tarafından sıfır atık ve organik atıklardan kompost gübre yapımı eğitimleri verildi. Denizdeki su yüzeyinde bulunan çöpleri toplamak için uzaktan kumanda ile çalışan atık temizleme aracı çocukların ilgi odağı oldu.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Yaşar Çelikkan, belediye olarak temizlik faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini belirterek, “Dünya Çevre Temizlik Günü’nde bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Temizlik İşleri olarak 7/24 temizlik faaliyetlerini yerine getirmeye, bu Cennet Koyu’nda, denizlerimizde, insanların temiz ve güvenle denize girmeleri, temiz sokaklarda dolaşmaları adına elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu sadece bizim gayretlerimizle, bizim çalışmamızla olamaz. Yaşadığımız kenti temiz tutmak hepimizin sorumluluğudur” dedi.

Etkinlikte gönüllüler sahile atılan izmaritleri tek tek toplarken, aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar da topladıkları atıklarla farkındalığa ortak oldu. Belediyenin açtığı stantta ise şapka ve bez çanta ile çeşitli hediyeler öğrencilere dağıtıldı. 120 gönüllünün katıldığı temizlik etkinliğinde 2 saat içerisinde cam, plastik ve diğer atıklar olmak üzere yaklaşık 385 kilogram atık toplanarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne gönderildi.