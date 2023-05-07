Beşiktaş’ın milli golcüsü Cenk Tosun, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig’deki gol sayısını 13’e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Antalyaspor’a konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, müsabakanın 84. dakikasında ev sahibi ekibin filelerini havalandırarak skoru 2-1’e getirdi. Milli futbolcu, bu golle ligde gol sayısını 13’e çıkarttı. 31 yaşındaki futbolcu, Ümraniyespor, Alanyaspor ve Fenerbahçe maçlarında 2, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Konyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Antalyaspor müsabakalarında ise 1 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı futbolcu, 3 de asist yaparak bu sezen Süper Lig’de takımı adına 16 gole doğrudan katkı sağladı.