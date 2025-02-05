Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayla bu sezon 2. golüne imza attı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde 2. gol Cenk Tosun’un ayağından geldi. Mücadeleye 11’de başlayan Cenk, 49. dakikada yerde kalırken hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını gösterdi. Topu alarak beyaz noktaya geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti.

Bu sezon Trendyol Süper Lig’de 6 maça çıkan Cenk, Adana Demirspor maçında gol sevinci yaşamıştı. Deneyimli golcü UEFA Avrupa Ligi’nde 4, Türkiye Kupası’nda da 2 maçta görev yaptı.

33 yaşındaki futbolcu Erzurumspor FK karşılaşmasının 55. dakikasında yerini Youssef En-Nesyri’ye bıraktı.