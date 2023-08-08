Elazığspor, Yeni Malatyaspor’dan eski oyuncusu Cengizhan Akgün’ü 1 yıllığına kiraladı.

Elazığspor Cengizhan’ı açıkladı. 3Gen Holding Elazığspor, uzun süredir renklerine bağlanak için yoğun çaba harcadığı Cengizhan Akgün transferinde mutlu sona ulaştı. Bonservisi Yeni Malatyaspor’da olan ve geçen sezon Kocaelispor’la şampiyonluk yaşayan Cengizhan Akgün, yeni sezonda kiralık olarak bordo-beyazlı ekipte forma giyecek. Uzun süredir takımla Kartepe kampında çalışmalara katılan Cengizhan Akgün, Elazığspor’la 2020-2021 sezonunda gol kralı oldu ve daha sonra bonservisiyle Malatya ekibine imza attı.

3Gen Holding Elazığspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, ’’Takımımız, eski futbolcumuz Cengizhan Akgün ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kiralık olarak kadromuza kattığımız Cengizhan Akgün’ün transferinde kulübümüze kolaylık sağlayan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’e teşekkür ederiz’’ denildi.