Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm takımından Cengiz Ebubekir Karayılan, Bursa’da düzenlenen Özcan Kutlu U14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda 2 bin metrelik parkurda Türkiye 3’üncüsü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Özcan Kutlu U14 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası Bursa’da düzenlendi. Bursa Osmangazi Atletizm Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya bin 312 sporcu katıldı. Manisa BBSK Atletizm takımından Cengiz Ebubekir Karayılan, kendi yaş grubunun üstünde sporcularla mücadele ettiği 2 bin metrelik yürüyüş yarışmasında 13.13.76’lık derecesiyle Türkiye 3’üncüsü olmayı başardı.

Yarış sonrasında açıklamalarda bulunan Manisa BBSK Atletizm Antrenörü Vedat Altan, "Cengiz Ebubekir Karayılan, yürüyüş yarışlarında gelecek vaat eden isimlerden biri. Sporcumuz Bursa’da düzenlenen Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda kendinden yaş olarak büyük sporcularla yarıştığı 2000 metrelik parkurda kürsünün 3’üncü basamağına çıkarak, önemli bir başarı kazandı. Atletizm branşında genç yetenekleri Türk sporuna kazandırmak için Kulübümüz öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.