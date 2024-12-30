Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras’ın “Dünya Kenti Muğla” vizyonu doğrultusunda kurduğu Muğla Planlama Ajansı (MUPA), kentin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Dünyaca ünlü mimar Cengiz Bektaş’ın tasarladığı bina, modern bir planlama anlayışıyla, Muğla’nın sürdürülebilir geleceğini şekillendiren bir merkez olması için gün sayıyor.

Cengiz Bektaş Kent Belleği olarak tasarlanan binaya, kültür merkezi olarak MUPA tarafından yeniden işlev kazandırılıyor. Sergi alanları, 300 kişilik oditoryum, inovasyon merkezi, çocuk kütüphanesi gibi farklı bölümleriyle her yaş grubuna hitap edecek olan binada; gençler, kadın kooperatifleri, akademisyenler, sanatçılar olmak üzere kentin değer üreten paydaşlarıyla ortak atölyeler düzenlenecek.

Gözlemevi ile geleceğe bilimsel yaklaşım

Binanın mimarisi MUPA’nın veri odaklı planlama anlayışıyla destekleniyor. Binada yer alacak gözlemevi birimi, kentin kalkınma süreçlerini bilimsel temellere oturturken geleceğe yönelik stratejik kararları bilimsel verilerle destekleyecek.

Başkan Aras: “Geleceğe ışık tutacağız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu projeyi kente değer katacak bir adım olarak değerlendirerek şu ifadelerde bulundu: " Muğla Planlama Ajansımızın geleceğe ışık tutacak çalışmalarını yapacağı binamız; Cengiz Bektaş’ın hayali olan Muğla’nın ortak akılla geleceğe taşınmasında büyük bir rol oynayacak. Bu hayali MUPA’nın bilimsel ve katılımcı planlama anlayışı ile hayata geçireceğiz”

Muğla Planlama Ajansı, kenti bilimsel veriler ve ortak akılla planlamak amacıyla kurulmuş bir yapı olarak dikkat çekiyor. Muğla’nın ihtiyaçlarını analiz etmek ve bu ihtiyaçlara yönelik stratejiler geliştirmek için çalışan ajans, alanında uzman ekiplerle birlikte veri odaklı bir planlama modeli izliyor. Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kadın kooperatifleri ile iş birliği yaparak, kapsayıcı ve yenilikçi projeler üretmeyi hedefliyor.