Keçiören Belediyesi tarafından dünyaca ünlü Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 96. yılına özel düzenlenen törenle anıldı. İlçedeki Cengiz Aytmatov Parkı’nda gerçekleştirilen anma programına Cengiz Aytmatov’un oğlu Sancarbek Aytmatov, Kırgız Cumhuriyeti Bolu Fahri Konsolosu Atillahan Kurt, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Aibek Akaev, Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, büyükelçilik yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşı ve Kırgızistan Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende; Aytmatov’un hayatı, eserleri ve Türk-Kırgız dostluğuna yaptığı katkılar anlatıldı. Kırgız sanatçıların sergiledikleri kopuz dinletisinin ardından Cengiz Aytmatov’un anıtına çelenk ve karanfiller bırakıldı.

Aytmatov’u daima yaşatacağız

Kırgız Cumhuriyeti Bolu Fahri Konsolosu Atillahan Kurt, Türk dünyasının birliğine vurgu yaparak, "Türk dünyası kardeşliğinin yaşatılması adına bu tür programların yapılması, bizlerin birlikteliğini pekiştirmektedir. Dünyanın içinde bulunduğu duruma baktığımızda, sınırlarda savaşlar yaşanıyor, kanlar dökülüyor. Ancak gönüllerde taht kurmuş olan Kırgız yazarımızın dediği gibi, ’Bir insan için en zor şey her gün insan kalabilmektir.’ Eserlerinde insan sevgisini işleyen Aytmatov’u ve değerli çalışmalarını inşallah daima yaşatacağız" dedi.

‘Türkiye’deki insanların en büyük özelliği, kalplerindeki sıcaklık’

Düzenlenen anma programında yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Cengiz Aytmatov’un oğlu Sancarbek Aytmatov, "Ortak manevi mirasımızı korumak ve yaşatmak için gösterdiğiniz çalışmalar için teşekkür ediyorum. Babam, hayatı boyunca sık sık Türkiye’ye gelirdi. Kendisine bu ülkenin özelliği ne diye sorduğumda, ’Türkiye’deki insanların en büyük özelliği, insanların kalplerindeki sıcaklık’ derdi” diye konuştu.

Türk gençleri üzerinde büyük etkisi olmuştur

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, "Birçok Türk gencinin vatanseverlik duygularının oluşmasında Cengiz Aytmatov’un ‘Gün Olur Asra Bedel’ ve ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ adlı eserlerinin büyük etkisi olmuş, her genç bu eserlerde kendinden izler bulmuştur" dedi. Sovyet politikalarının gereği Azeri, Özbek, Kırgız, Tatar, Türkmen şeklinde bölünen Türk milletlerinin bugün burada tercümansız anlaşabilmesinin çok güzel bir duygu olduğunu belirten Zorlu, Türk dünyasının ortak değeri olan yazar Cengiz Aytmatov’un hatırasını yad ederek konuşmasını tamamladı.

Aytmatov, dünyanın birçok ülkesinde sevilerek okunuyor

Cengiz Aytmatov’un 1969 yılında ‘Kopar Zincirlerini Gülsarı’ kitabının yayımlanmasıyla Türkiye’de en çok okunan kitaplardan biri olduğunu belirten Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, "Aytmatov sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde de sevilerek okunuyor. Milli olandan evrensele ulaşmış, hepimizin önünde ışık olan değerli yazarımızı doğumunun 96. yılında rahmetle anıyorum" dedi.

Cengiz Aytmatov ismi Türkiye’de birçok yerde yaşatılıyor

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Aibek Akaev, konuşmasında Keçiören Belediyesinin yaptığı Cengiz Aytmatov Parkı’nın 2008 yılında hizmete açıldığını, 13 Aralık 2019 tarihinde ise Cengiz Aytmatov heykelinin açılış töreni yapıldığını hatırlatarak, “Türkiye’de birçok şehirde de parklara, bulvarlara, sokaklara Cengiz Aytmatov ismi verilmiş, yaşatılmıştır. Aytmatov’un eserleri 176 dile çevrilmiş, birçok ülkede yayımlanmıştır. Dünyada en çok okunan yazarlardan biri olan Aytmatov’un eserleri edebiyat dünyasında derin izler bırakmıştır. 1978 yılında ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ adlı eserinin de filmi yapılmış, bu eser Türk dünyasının en önemli on filmi arasında yer almıştır. Dünyaca ünlü Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov’u rahmetle anıyorum” dedi.