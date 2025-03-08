AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Hanım Çengel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bu çabalarımız neticesinde en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranı kadınlarda yüzde 70’lerden yüzde 90’lar seviyesine ulaştı" dedi.

Basın açıklamasına AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçarslan, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe ve kadın teşkilat mensupları katılım sağladılar. Basın açıklamasında konuşan Çengel şu ifadelere yer verdi, "Bugün emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü. 8 Mart kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olabilme mücadelelerinin bir sembolü. Öncelikle kadınların bu anlamlı gününü kutluyor, emekleri, fedakârlıkları ve mücadeleleri için her birine şükranlarımı sunuyorum. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kuruluşumuzun ilk gününden bugüne kadın hakları konusunda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.

‘ŞÖNİM, Kadın Konuk Evi, KADES, Elektronik Kelepçe, ALO 183’ gibi uygulamaları hayata geçirerek kadına karşı şiddete önlemeye yönelik önemli adımlar atıldı. Aile içi şiddeti şikâyete tabi olmaktan çıkardık. Daha pek çok alanda tarihi nitelikte adımlar attık. Bu çabalarımız neticesinde en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranı kadınlarda yüzde 70’lerden yüzde 90’lar seviyesine ulaştı.

Elde ettiğimiz kazanımların yanında, daha yapılacak çok iş olduğunun farkındayız. AK Parti olarak, kadın haklarına ve eşitliklerine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kadınların güçlü olduğu bir toplum, geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir. Kadın hakları konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyor ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum" dedi.