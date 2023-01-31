Zonguldak’ta ağzında geçmeyen yara şikayetiyle doktora başvuran hastanın çenesinde tümör tespit edildi. Ameliyata alınan hastanın tümörlü bölgesi temizlendi. Plastik ve rekonstrüktif cerrahisi ile kaval kemiğinden 6 santimetrelik çene kemiği yapılan hasta sağlığına kavuştu.

Zonguldak’ta ağzında geçmeyen yara şikayetiyle doktora başvuran hastanın çenesinde tümör tespit edildi. Ameliyata alınan hastanın tümörlü bölgesi temizlendi. Plastik ve rekonstrüktif cerrahisi ile kaval kemiğinden 6 santimetrelik çene kemiği yapılan hasta sağlığına kavuştu.

Zonguldak’ta yaşayan 46 yaşındaki Barış Çakmaklı, yaklaşık bir ay önce ağzında geçmeyen yara şikayetiyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde yaranın kötü huylu tümör olduğu tespit edildi. Tümörün alınmasıyla oluşacak boşluk için plastik ve rekonstrüktif cerrahisi ile birlikte yapılan ameliyatla hastanın kaval kemiği alınarak çenesindeki eksik dokunun yerine konuldu. Ameliyatın ardından yeniden ayağa kalkabilen, konuşabilen hasta iyileşme sürecine girdi.

Hastalığın kemik komşuluğu olması sebebiyle çıkarılacak olan parçanın yerine onarım yapılması gerektiğini bunun da plastik ve rekonstrüktif bölümüyle birlikte yapıldığını anlatan KBB Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Baklacı, "Aslında bu hasta bize ağızda geçmeyen yara şikayetiyle başvurdu. Poliklinik başvuru sonrası hastanın yara bölgesinden alınan biyopsi sonucu malign karakter gelmesi üzerine hastaya tedavi planlaması yaptık. Öncelikle bu hastada alınan parçanın biyopsi sonucunun değerlendirilmesini sonucunu görmemiz gerekiyor. Sonucun malign (kötü huylu) gelmesi sonucu hastaya birtakım radyolojik görüntülemeler yapıldı. Hastalığın kemik komşuluğu olması nedeniyle buradan çıkarılacak parçanın yerine bir fonksiyonel organ olması açısından rekonstrüksiyon yapılması gerekiyordu. Bu da multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Biz o açıdan şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Biz bu tarz tümörler için plastik ve rekonstrüksiyon bölümünden bu konuda yardım alıyoruz. Bu tarz cerrahileri beraber planlıyoruz. Bizim dahil olduğumuz kısım tümörün çıkartılması ve boynun temizlenmesi. Ancak geride kalan boşluk ve çenenin yeniden onarımında biz işi plastik ve rekonstrüktif cerrahine bırakıyoruz" diye konuştu.

"Kaval kemiğinin bir kısmını çenedeki eksik dokunun yerine koyduk"

ZBEÜ Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Burçin Acuner ise hastanede ilk kez böyle bir ameliyat gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Bu hasta bize KBB’den danışıldı. Boyundaki bezelerin temizlenmesi işlemini yaptıktan sonra bizde geride kalan kemik boşluğunu doldurabilmek için hastanın bacağında, çok eksikliğini hissetmeyeceği fibula dediğimiz kaval kemiğinin bir kısmını alıp çenedeki eksik olan dokusunun yerine koyduk. Aynı zamanda ağız içinde cilt efekti de vardı. Bacağındaki cildi de alıp aynı dokuyla beraber eksik dokuyu onarmak için kullandık. Hastanın ameliyattan sonraki dönemde bir sıkıntı olmadı. Tedavisi devam ediyor. Tabi ki Türkiye’de plastik ve rekonstrüktif estetik cerrahi ileri seviyede. Başka merkezlerde yapılıyordu. Burada yapılmamıştı. Biz de daha çok çabalarımıza devam etmek istiyoruz. Yürümesinde ve genel durumunda bir sıkıntısı yok. Hastamız harekete geçti. Bir sıkıntı hissetmiyor. Yavaş yavaş yemek yemeye de başladı. Bundan sonra iyileşme sürecine devam edecek."

Ameliyat ve sonraki süreçte zorluk çekmediğini anlatan hasta Barış Çakmaklı ise "Hocalarıma ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Şans mı diyeyim, benim şansıma. Allah’ın sevgili kuluymuşum. Hiçbir şeyde zorluk çekmedim. Hiçbir zorluğum yok. Allah’a şükür. Ne ameliyatta, ne makinelerde zorluk çekmedim" diye konuştu.

Süreçte hızlı bir ilerleme kaydettiklerini anlatan ve eşini biran olsun yalnız bırakmayan Selma Çakmaklı da hastane personeline teşekkür ederek şöyle dedi:

"Biz 1 ay öncesinde doktorumuza geldik. Böyle bir rahatsızlık olduğunu öğrendik. Hemen hocamız sağ olsun işlemlere başladı. Daha sonrasında ameliyatımız oldu ve çok güzel geçti. Burçin hocamızla beraber yaptılar ameliyatı. Ameliyat anında Deniz ve Burçin hocalarım ile ekipleri, daha sonrasında bütün hemşirelere ve hastane personeline, başhekime hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel başarılı bir ameliyattı. Bundan sonrasında zaten hiçbir şey kalmadı. Orada olan kitle alındı. Biraz daha bekleyeceğiz. Kendisi de gayet iyi. Oldukça da hızlı bir süreçte ilerleme kaydettik."