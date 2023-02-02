İstanbul’dan yakınlarının cenaze namazı için yola çıktıktan bir süre sonra Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

İstanbul’dan yakınlarının cenaze namazı için yola çıktıktan bir süre sonra Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

İstanbul’dan Giresun’un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden Hasan Hastaoğlu’nun cenazesine gelirken Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde trafik kazasında vefat eden 3 kişi Alucra’da toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde Sivas’ın Koyulhisar ilçesi D-100 karayolu Yemişli mevkiinde Salih Konukçu idaresindeki 34 ES 1821 plakalı otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Salih Konukçu ile beraber araçta bulun Bilal Konukçu ve Muharrem Önsöz olay yerinde hayatını kaybederken, Döndü Önsöz ise ağır yaralanarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Salih Konukçu, Bilal Konukçu ve Muharrem Önsöz için Alucra Merkez Büyük Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Alucra Kaymakamı Muhammet Cengiz, Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Salih Konukçu, Bilal Konukçu ve Muharrem Önsöz’ün cenazeleri Alucra Aktepe köyü mezarlığında toprağa verildi.