Kastamonu’da cenaze taşıyan midibüsün devrilmesi neticesinde 13 kişi yaralandı.

Kastamonu’da cenaze taşıyan midibüsün devrilmesi neticesinde 13 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü Karayolu Çetmi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Kastamonu’ya cenaze getiren Esenler Belediyesine ait midibüs, kar yağışı sebebiyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan midibüs, yan yattı. Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahalelerini yaptı.