Konya’da cenazeden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Kaza, 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesi Konya-Afyon Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaltı Mahallesi’ndeki bir yakınlarının cenazesinden dönen Tahir Özkürkçigil idaresindeki 18 KY 424 plakalı otomobil, tali yoldan Konya-Afyon Karayolu’na çıktığı sırada Konya’dan Ladik istikametine seyir halinde olan Recep A. idaresindeki 42 APD 412 kamyon ile çarpıştı. İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan 4 kişi, 45 dakikalık çalışmanın sonunda bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinde otomobil sürücüsü Tahir Özkürkçigil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Fehmi Y., Bora Ö. ve Tevfik Kağnıcı sağlık ekiplerin müdahalesin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Tevfik Kağnıcı da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.