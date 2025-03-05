Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Mühendisi Damla Sarıbek, gelecek 5 gün içerisinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyleyerek, "Hafta sonu 20 dereceleri bulan sıcaklıklar tahmin ediliyor" dedi.

Sıcaklıkların Mart ayı mevsim normallerinin 8 ile 10 derece üzerinde seyredeceğini söyleyen Sarıbek, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız değerlendirmelere göre Şubat ayında mevsim normallerinin üzerinde yağışlar gerçekleşti. Ayrıca mevsim normallerinin de altında sıcaklıklar gerçekleşti. Yağışlarımız 38.9 milimetre iken Şubat ayında 69.1 milimetre yağış aldık. Sıcaklıklarımız da maksimumda 6.6 dereceyken 3.5 derecelere kadar düştü. Yağış ortalamaları bu şekilde Şubat ayı içerisinde. Kar yükseklikleri de 28 santime kadar merkezde kar yüksekliği ölçüldü. Bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediyoruz. Önümüzdeki 5 gün de aynı şekilde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıklara gelecek olursak hafta sonundan itibaren 20 dereceleri bulan sıcaklıklar tahmin ediliyor. Yani mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar tahmin etmekteyiz. Mart ayı mevsim normallerimiz 12 derece civarında iken şu an yaklaşık 8 ile 10 derece üzerinde mevsim sıcaklıkları üzerinde sıcaklıklar tahmin ediyoruz. Rüzgarımız kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette ve önemli bir rüzgar hadisemiz yok. Sıcaklıkların yükselmesi ile birlikte yüksek ve dik kesimlerde çığ tehlikesine vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekmektedir. Parçalı ve az bulutlu bir hava bekliyoruz. Sadece sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadiseleri ile birlikte buzlanma ve don hadisesi de gerçekleşebilir. Vatandaşlarımızın buna karşı da dikkat etmesi gerekmekte" ifadelerini kullandı.

Son cemre düştü

Öte yandan İlki 20 Şubat’ta havaya, ikincisi 27 Şubat’ta suya düşen baharın müjdecisi Cemre’nin sonuncusu ise bugün toprağa düştü. Cemre, Türk kültüründe ilkbaharın başlamasından önce, sıcaklık artışlarını ifade eden bir tabiat olayı olarak kabul ediliyor. Geleneksel inanışa göre, cemre havaya, suya ve toprağa olmak üzere üç aşamada düşerek sıcaklık artışları, doğanın uyanışı, havaların ısınması ve tarımsal faaliyetler için elverişli bir ortamın oluşmasına işaret ediyor.