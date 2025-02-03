Para Yüzme ve DEAF Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri Müsabakalarında 5 farklı stilde Alternatif Milli Takım Barajını geçerek milli takıma seçilmeyi başardı.

30 Ocak-2 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Para Yüzme ve DEAF Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri büyük heyecana sahne oldu. Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü’nün başarılı yüzücüsü Cemre Ateş, müsabakalarda 5 farklı stilde milli takım barajını aşmayı başardı. Cemre Ateş, 100m Kelebek Stilde Türkiye üçüncüsü, 100 M Serbest Stilde Alternatif Milli Takım Barajı, 200 M Ferdi Karışık Alternatif Milli Takım Barajı, 100m Sırtüstü Stilde Alternatif Milli Takım Barajı ve Türkiye dördüncüsü ve 100 M Kurbağalama Stilde Türkiye dördüncüsü sonuçlarıyla alternatif Milli Takım barajlarını geçerek Milli Takıma seçildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Cemre Ateş ve antrenörü Nermin Özdamar’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.