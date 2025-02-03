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Para Yüzme ve DEAF Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri Müsabakalarında 5 farklı stilde Alternatif Milli Takım Barajını geçerek milli takıma seçilmeyi başardı.

30 Ocak-2 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Para Yüzme ve DEAF Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri büyük heyecana sahne oldu. Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü’nün başarılı yüzücüsü Cemre Ateş, müsabakalarda 5 farklı stilde milli takım barajını aşmayı başardı. Cemre Ateş, 100m Kelebek Stilde Türkiye üçüncüsü, 100 M Serbest Stilde Alternatif Milli Takım Barajı, 200 M Ferdi Karışık Alternatif Milli Takım Barajı, 100m Sırtüstü Stilde Alternatif Milli Takım Barajı ve Türkiye dördüncüsü ve 100 M Kurbağalama Stilde Türkiye dördüncüsü sonuçlarıyla alternatif Milli Takım barajlarını geçerek Milli Takıma seçildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Cemre Ateş ve antrenörü Nermin Özdamar’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: iha