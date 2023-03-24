Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, Kayseri Park Alışveriş Merkezi ortaklarından Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetinsaya’nın katıldığı televizyon programında Kayserililere ve Kayseri basınına kullandığı ifadelerin asla kabul edilemez olduğunu ifade edildi.

Açıklama şu şekilde:

"Alpaslan Mahallesi’nde bulunan ve 2014 yılında hizmete açılan Kayseri Park Alışveriş Merkezi ortaklarından Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetinsaya’nın katıldığı televizyon programında Kayserililere ve Kayseri basınına kullandığı ifadeler asla kabul edilemez. Şımarık, küçük görme, haddini aşan bir üslupla üst perdeden konuşan gazetecilerin yetiştiği Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi’ne adını veren Çetinsaya ailesinden bir ferdin Kayseri basınına hakarete varan sözlerini kınıyoruz. Ayrıca; ‘Kayserililer yürüyen merdivene bismillah çekerek Kayseri Park’ta binmeyi öğrendi. İstanbul’a mı geldiler, nerede binecekler’ aşağılaması da kabul edilir bir durum değildir. STK ve ilgililerin bu haddini aşan şahsa gereken tepkiyi göstermelerini bekliyoruz. Beklentimiz; Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya’nın çıkıp kamuoyu önünde hem Kayserililerden hem de Kayseri basınından “Küçük Çetinsaya” adına özür dilemesidir."