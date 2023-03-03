Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tunceli’de depremzede öğrenciler için sınıf açıldı

Tunceli’de depremzede öğrenciler için sınıf açıldı

Çemişgezek’te kaymakamlık koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden olumsuz etkilenen afetzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere toplanan 291 bin 364 TL’lik nakdi yardım, AFAD genel yardım hesabına aktarıldı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde kaymakamlık koordinesinde toplanan 291 bin 364 lira nakdi yardım, AFAD genel hesabına aktarıldı.

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