Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde öğrenciler tarafından düzenlenen şiir dinletisi büyük beğeni topladı.
Çemişgezek Raşit Yüksel Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından, ‘Ihlamur Şiirleri’ programı düzenlendi. Belediye Sinema Salonunda düzenlenen programda, Türkçe öğretmeni Eser Bahar Doğan’ın refakatinde hazırlanan öğrenciler, şiirlerini okudu. Ardından Müzik Öğretmeni Seher Süzgün ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Bıra Yıldırım’ın seslendirdiği türküler beğeniyle dinlendi.
Düzenlenen programa, Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şahin, Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sezgin Tek, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.