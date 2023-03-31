Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi merkez anaokulu öğrencileri, öğretmenleri refakatinde Halk Kütüphanesine giderek kütüphaneyle tanıştı.

Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Çemişgezek merkez anaokulu öğrencileri, sınıf öğretmenleri eşliğinde Halk Kütüphanesine gitti. Kütüphaneye giren öğrenciler, kendi seviyelerine de hitap eden yüzlerce kitabı bir arada görünce büyük mutluluk yaşadı. Halk Kütüphanesi yöneticisi Ferhat Aksakal’dan kütüphanenin genel işlevi hakkında bilgi alan öğrenciler, boyama ve hikaye kitaplarına yoğun ilgi gösterdi.

Öğrencilerden Feyza Kalmaz, ‘’Ben hep kırtasiyeden boyama ve hikaye kitabı alıyorum. Bu kadar çok kitap bakmakla bitmez. Çok güzel bir gün geçirdik" dedi.

5 yaşındaki Elvin Balık ise daha önce bir kez kütüphaneye geldiğini, kitaplara bakmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.