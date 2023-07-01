Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlarını kesen vatandaşlar, etleri kıyma olarak değerlendirirken kasaplarda yoğunluk oluştu.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde Kurban Bayramı’nın son gününde, kesilen kurbanların etlerini kıyma olarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ilçedeki kasaplarda yoğunluk oluşturdu. Kestikleri kurbanlıkların kendi payına düşen etlerini kıyma olarak hazırlatmak isteyen vatandaşlar, kasapların yolunu tuttu. İlçedeki kasaplar müşterilerine en iyi hizmeti vermek için bayramın son gününde de yoğun mesai harcıyor.

Kurban Bayramı için Çemişgezek ilçesine gelen Oğuz Dinçsoy, "Ben Ankara’da yaşıyorum. Bütün tatillerimi memleketim Çemişgezek’te geçiriyorum. Kurban Bayramını hemşerilerim ve ailemle geçirmenin mutluluğunu bir kez daha yaşadım. Kurban etinin bir kısmını kıyma çektirmek için kasaba getirdik. İlçemizdeki kasaplarımız bu süreçte yoğun mesai harcıyorlar. Allah herkesin hatırlarını ve kestiği kurbanlarını kabul etsin" dedi.