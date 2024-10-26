Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyünde, İlçe Müftülüğünün öncülüğünde 4-6 yaş Kur’an kursu açıldı.

Çemişgezek Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen 4-6 yaş Kur’an kursu açılış törenine Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, İlçe Müftüsü Muhammed Yasir Okşar, İl Genel Meclisi Üyesi Ali Haydar Polat, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın ardından Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, kursun fiziksel koşullarını inceledi. Kaymakam Zor, daha sonra öğrencilere kitap hediye etti.