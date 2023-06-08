Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünler düzenlenen sergide beğeniye sunuldu.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçvesinde, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde, ilçe genelinde eğitim sezonu boyunca devam eden trikotaj, ev tekstili ürünleri hazırlama, şiş örücülüğü, zili dokuma, çeyiz ürünleri hazırlama, doğal taşları işleme, amigurami-şiş ve tığ ile oyuncak bebek yapımı, el ve makine nakışları gibi kursların ürünleri görücüye çıktı. Serginin açılışını yapan ve ürünleri inceleyen Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, ürünlerin hazırlanmasında emeği geçen kursiyer ve eğitim kadrosunu tebrik etti.