"Fırat’ı Keşfet" markalaşma projesi çerçevesinde Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi ekoturizme açılıyor.

"Fırat’ı Keşfet" markalaşma projesi çerçevesinde Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi ekoturizme açılıyor.

Fırat Kalkınma Ajansı’nın (FKA) Fırat’ı Keşfet markalaşma projesi çerçevesinde Yukarı Fırat Havzası illerinden Tunceli, Bingöl, Malatya ve Elazığ ilerinin ekoturizm değerini oluşturmak için yapılan doğa yürüyüş rotaları açma faaliyetleri tamamlandı. Bir seyahat acentesi tarafından yapılan alan ve arazi çalışmalarının ardından sahada alınan notlar doğrultusunda masa başı çalışmaları gerçekleştirildi. Tunceli’nin de tüm ilçelerinde doğa yürüyüşü rotaları açıldı. Çemişgezek’te bu çerçevede yapılan arazi ve alan çalışmalarında, Kalebuz Rotası, Tağar Köprüsü, İndelikleri Rotası ve Ekirek Şelalesi rotaları açıldı.

FKA’dan yapılan açıklamada, “Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl ilerinin ise arazi ve alan çalışmaları, GPS verileri ve rota hakkında bilgiler içeren açıklamalar web sitesinde yayınlanarak bölgeyi ziyaret etmek isteyenlere faydalanmaları için sunulmuştur. Ayrıca bu rotaların ve il turizm haritalarının yer aldığı il tanıtım setleri FKA tarafından hazırlanarak turistlere ulaştırılmak üzere bölge otellerine verilmiştir. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev alan Öznur Aksoy’da katılarak destekte bulundu. Desteğini esirgemeyen Aksoy’a teşekkürlerimizi sunarız” denildi.