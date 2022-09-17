Türkiye’nin son zamanlardaki ihracat başarısını Gümrük Müşaviri Cemil Saruhan Sarman değerlendirdi.

Türkiye’nin son zamanlardaki ihracat başarısını Gümrük Müşaviri Cemil Saruhan Sarman değerlendirdi.

Türkiye’nin son dönemdeki güçlü ihracat performansı dikkati çekiyor. Gümrük Müşaviri Cemil Saruhan Sarman, ihracatla konusunda açıklamalarda bulundu. Sarman, “Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 13,4 oranında artış yaşandı. Böylelikle 18 milyar 550 milyon dolarlık bir artış yaşandı. Bunun yanı sıra ithalat oranlarında yüzde 40,8 oranında artış meydana geldi. Bu oran, 29 milyar 132 milyon dolarlık bir artışın ortaya çıkmasını sağladı” dedi.

Sektörde yer alan firmaların profesyonel ve kurumsal çalışmalarda bulunmalarının hem ithalat hem de ihracat oranlarında artış yaşanmasını sağladığını belirten Sarman, “Biliyorsunuz bir ülkenin ekonomisinde ithalat ve ihracatın önemli bir payı bulunur. Bunun için yenilikçi projelerin gerçekleştirilmesi oldukça önemli. Ülke ekonomisinin gelişmesi adına atılacak her bir adım gerçekten önemli bir paya sahip. Son zamanlarda yapılan çalışmaların hem ithalat hem de ihracat oranlarını arttırdığını da gözlemekteyiz” şeklinde konuştu.

İthalat oranları yüzde 40,8 oranında artarak 29 milyar 132 milyon dolar oldu

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ithalat oranlarında artış yaşandığını belirten Cemil Saruhan Sarman, “2022 yılı Temmuz ayı dış ticaret verilerini incelediğimizde, 2022 Temmuz ayında bir önceki yılık aynı dönemine göre ithalat oranlarının yüzde 40,8 olduğunu görüyoruz. Bu oran, ithalatın 29 milyar 132 milyon dolar olduğunu gözler önüne seriyor” diye konuştu.

İthalat ve ihracatın artışında profesyonel ve sistemli çalışma doğrudan etkili

Hem ithalat hem de ihracat artışında profesyonel, titiz ve sistemli çalışmaların ve doğru yatırımların etkili olduğunu belirten Sarman, “İthalat ve ihracatın ekonomideki payını arttırabilmek için eldeki enstrümanların doğru kullanımı oldukça önemli. Her şeyden önce doğru ve başarılı yatırımlar yapılmalı. Ayrıca yenilikçi projeler de oldukça önemli. Sektörde yer alan firmaların, ülke ekonomisine katkıda bulunacak hamleler gerçekleştirmesi, ülke ekonomisinin gelişmesini sağlayacaktır. Bu nedenle atılan adımların her biri çok değerli” açıklamasında bulundu.