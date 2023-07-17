Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDEM) tarafından düzenlenen çevirimiçi söyleşi etkinliğinin bu haftaki konuğu Cemil Meriç’in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç oldu.

MEDEM tarafından belirli periyotlarla gerçekleştirilen söyleşilerin bu haftaki konuğu yazar, düşünür ve sosyolog Cemil Meriç’in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç oldu. Söyleşide, katılımcılara, birikimlerini aktaran Meriç, tecrübe aktarımına önem verdiğini ifade ederek, kuşaktan kuşağa yeterli bilgi aktarımının bugün tam olarak gerçekleştirilemediğini belirtti.

Meriç, günümüzde tecrübe aktarımını olumsuz yönde etkileyen faktörün ise kitlesel eğitim olduğunu söyledi. Ümit Meriç, etkinlikte babası Cemil Meriç’in hayatı ve eserleri hakkında da bilgi paylaşarak, babasının kendi yayın hayatına büyük katkı sunduğunu dile getirdi.

MEDEM Müdürü Doç. Dr. Nuran Çetin’in moderatörlüğünde gerçeklesem söyleşi soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.