Türk edebiyatında çok önemli bir yere sahip olan Cemil Meriç’in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, onur konuğu olarak ağırlandığı 13. Kocaeli Kitap Fuarında babası ile anılarını anlattı. "Dünya tarihinde örneği olmayan bir baba kız ilişkisidir bizimkisi" diyen Meriç, "8 yaşımdan 38 yaşına kadar babamın gözlerinin yerine geçtim. İlk başlarda okuduklarımı anlamıyordum, sonra anlamaya başladım. Sonra da sevmeye başladım. Bende okumak bir tercih değil bir mecburiyet oldu. İnsan entelektüel bir bağla babasına bağlanınca bu bağ çok daha sağlam oluyor" dedi.

13. Kocaeli Kitap Fuarının onur konuğu Prof. Dr. Ümit Meriç; sosyolog, fikir adamı, yazar ve edebiyatçı babası Cemil Meriç ile yaşadığı günleri anlatırken duygusal anlar yaşadı. Meriç, "Dünya tarihinde örneği olmayan bir baba kız ilişkisidir bizimkisi. Hiçbir baba kız ilişkisi başkasına benzemez ama bizimkisi fevkalade bir ilişki kabul edilmelidir. 8 yaşımdan 38 yaşına kadar babamın gözlerinin yerine geçtim. İlk başlarda okuduklarımı anlamıyordum, sonra anlamaya başladım. Sonra da sevmeye başladım. Bende okumak bir tercih değil bir mecburiyet oldu. İnsan entelektüel bir bağla babasına bağlanınca bu bağ çok daha sağlam oluyor. Hayatım boyunca o eserlerin yazılmasına müdahil oldum ve tahsisini de yaptım. Ben de onun tedrisinden yetişmiş bir talebe olarak onun bazı eserlerinde bazı cümlelerine müdahil oldum, bazı kitapların isimlerinin konulmasında da babam benim tercihlerime de dikkat etti. Babam abime yazdığı bir mektupta, ’Bundan 25 yıl evvel birisi bana sizin gibi 2 evladım olacağını söyleseydi sevincimden çıldırırdım’ diyor. Herhalde bir evlat için bundan daha güzel sözler olamaz" dedi.

"Kocaeli Kitap Fuarı bana ömrümün en büyük şereflerinden birini layık gördü"

Babası Cemil Meriç’in mektuplarında yazdığı sözlerden çok etkilenen Ümit Meriç, "Bugün sizde Kocaeli Kitap Fuarından babanız Cemil Meriç’e bir mektup yazsaydınız, ilk cümleleriniz ne olurdu?" sorusunu ise "Sevgili babacığım sizinle 30 yıl boyunca yaptığımız çalışmaların bir mükafatı olarak, benim de yazdığım kitaplar ve konferanslarla yaptığım hizmet dolayısıyla Kocaeli Kitap Fuarı bana ömrümün en büyük şereflerinden birini layık gördü. Bu hayatımın en büyük sevinçlerinden bir tanesidir. Kocaeli Belediyesine, Kocaelililere ve Kocaeli okurlarına beni bu şerefe layık gördükleri için minnettarım" şeklinde yanıtladı.

"5 tane kitabım var ama önce torunuma kitap okuyorum"

Akademik hayatı sebebiyle zaman zaman kızına yeterince vakit ayıramadığını ve bunun üzüntüsünü yaşadığını aktaran Meriç, "Biraz meslek durumum anneliğime gölge düşürmüştür. Aktif bir akademik hayatım oldu, kızıma yeterince vakit ayıramamış olabilirim. Şimdi de torunumla beraberim. 5 tane kitabım var ama önce torunuma kitap okuyorum, o yuvaya gittiğinde kendi kitaplarıma dönüyorum" diye konuştu.