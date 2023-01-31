Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ünlü Moda Tasarımcısı Cemil İpekçi, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’a gerçekleştirdiği ziyarette Bandırma’nın ilham verici bir kent olduğuna işaret ederek, yeni koleksiyonunun hazırlığına Bandırma’da başladığını belirtti.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ünlü Moda Tasarımcısı Cemil İpekçi, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’a gerçekleştirdiği ziyarette Bandırma’nın ilham verici bir kent olduğuna işaret ederek, yeni koleksiyonunun hazırlığına Bandırma’da başladığını belirtti.

Ünlü Moda Tasarımcısı Cemil İpekçi, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’a gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde, yeni koleksiyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bandırmalı Moda Tasarımcısı Nurhan Uğursay ile beraber yeni koleksiyonunu hazırladığını ifade eden Cemil İpekçi, Bandırma’yı çok sevdiğini ve ilham verici bulduğunu kaydetti. Cemil İpekçi, yaklaşık bir buçuk ay boyunca Bandırma’da olacağını sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ise Cemil İpekçi’ye nazik ziyareti için teşekkür ederek, “Cemil İpekçi, yeni koleksiyonunun hazırlıklarını moda tasarımcısı hemşehrimiz Nurhan Uğursay ile birlikte kültür ve sanatın kesişim noktası olan Bandırmamızda gerçekleştiriyor. Kentimize katacağı değerler için şimdiden teşekkür ediyorum,” dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ile sohbet eden Cemil İpekçi, “Bandırma çok şanslı bir kent. Genç bir yöneticiye sahip, ülkemizi de artık gençlerin yönetmesi gerektiğini düşünüyorum.” diye konuştu.