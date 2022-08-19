Kırıkkale’nin Hasandede köyünde Muharrem ayı dolayısıyla valilik tarafından düzenlenen "aşure" etkinliğinde birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Kırıkkale’nin Hasandede köyünde Muharrem ayı dolayısıyla valilik tarafından düzenlenen "aşure" etkinliğinde birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Hasandede köyünde Muharrem ayı dolayısıyla "aşure" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Hasandede Türbesi’ni ziyaret ettikten sonra cemevinde vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un "Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez" sözlerini hatırlatan Tekbıyıkoğlu, "Biz birliğimizi, dirliğimizi birbirimizden alıyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Buraya hayrı geçen bütün hayır sahiplerinin hayrını kabul etsin. Şairin de dediği gibi ’Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.’ Birliğimizi, dirliğimizi de bizim için iyi düşünmeyenler için hep beraber göstermiş oluruz. İyi ki varsınız, sofranız hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Deyişlerin söylendiği ve Alevi dedesi Mustafa Kemal Demirhan tarafından dua edilen etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.