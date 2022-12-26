Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi, Şube Başkanı Murat Ertaş öncülüğünde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi’ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi, Şube Başkanı Murat Ertaş öncülüğünde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevi’ne nezaket ziyaretinde bulundu.

TDED Erzurum heyetini aynı zamanda Cemevi’nin müdürlüğünü yapan Erzurum Alevi-Bektaşi Derneği Başkanı Ertürk Karaman ve dedeler karşıladı. Cemevi’nin kütüphanesinde gerçekleştirilen sohbette “kardeşlik” vurgusu yapıldı. TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, gözden ırak olanın gönülden de ırak olduğunu söyleyerek bir araya gelme kültürünü geliştirmeye ve ortak değerlere sahip gönülleri Pir Sultan Abdal’ın “Gelin canlar bir olalım” mısrasındaki gibi birlik ve beraberlik dairesinde güçlendirmeye gayret ettiklerini dile getirdi. Tek millet, tek devlet, tek bayrak ve tek vatana sahip kardeşlerin din ve yaşama kültüründeki farklılıkları değil zengin ortak değerleri konuşması ve herkesin diğerinden önce kendisini iyi bir insan yapmaya çalışması gerektiğini söyleyerek kendilerini ağırlayan Alevi-Bektaşi Derneği Başkanı Ertürk Karaman’a ve dernek üyelerine teşekkür etti.

Alevi-Bektaşi Derneği Başkanı Ertürk Karaman da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Aleviliğin elinden, dilinden, belinden herkesin emin olduğu insan yetiştirme gayesinde olduğunu aynı Allah’a, aynı Peygamber’e, aynı kitaba inanan kardeşlerin aynı zamanda Ehl-i Beyt sevgisiyle birlik ve beraberlik içerisinde birçok program yapmaya hazır olduklarını söyledi. Başkan Ertürk nazik ziyaretlerinden dolayı TDED Erzurum şubesine ve heyete teşekkür etti.

Sohbette Prof. Dr. Ali Kafkasyalı da Doğu Türkistan’dan Balkanlara Bektaşilik inancının ve kültürünün, semahın tarihçesini ve izlerini anlatarak Bektaşiliğin Türk Müslümanlığın muhkem bir parçası olduğunu belirterek Hoca Ahmet Yesevi’nin, Yunus Emre’nin, Mevlâna’nın, Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin şiirlerinin neredeyse birbirinin aynısı olduğuna dikkat çekti. Konuşmasında devletin “Cemevi Başkanlığı” kurmasının ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin cemevi yapmasının takdir edilecek güzel gelişmeler olduğuna dikkat çekerek bir araya gelindiğinde acıları, kırgınlıkları değil güzellikleri, birliği ve beraberliği öne çıkarıp Türkiye düşmanı uluslararası güçlerin değirmenine su taşımamak gerektiğini söyledi.

Sohbette Alevi dedeleri de Alevilik ile ilgili doğru bilinen yanlışlarla yanlış bilinen doğrular üzerine açıklamalar yaparak misafirleri aydınlattılar. Sohbetin ardından cemevini gezen heyet, cem salonunda okunan mersiyelere, deyişlere, gazellere, şiirlere ve dualara eşlik etti. Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Programa katılan STK Başkanları, cemevinin yapımını üstlenen ve ihtiyaçlarını karşılayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür ettiler.

Programa ayrıca ŞEHİRDER Başkanı Mustafa Uğurlu, Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut, ERİHYADER Başkanı Muhammet İkbal Çiçek, Yakutiye Ziraat Odası Başkanı ve Dadaşköy Muhtarı İslam Yıldırım, EBB Kent Konseyi eski başkanı Muhammet Aydın Bozkurt ve davetliler katıldı.