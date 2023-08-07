Sivas’ın Şarkışla ilçesinde sıksık yaşanan kazalar nedeniyle “ölüm kavşağı” olarak adlandırılan Cemel kavşağında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Şarkışla-Pınarbaşı karayolu Cemel beldesi kavşağında meydana geldi. Sivas’tan Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine gitmekte olan F.İ.(66) sevk ve idaresindeki 58 ADU 553 plakalı kamyon ile Şarkışla’dan Altınyayla istikametine gitmekte olan U.C.Y. (25) sevk ve idaresindeki 41 AJE 013 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ve hafif ticari araçta bulunan H.S.(52) ile A.T.(25) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.