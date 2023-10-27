Trendyol 1.Lig ekiplerinden Manisa FK’nın forma sponsoru olan Cemar Mermer ve Traverten’in Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’u makamında ziyaret ederek, forma hediye etti.

Türkiye’nin önde gelen traverten üreticilerinden biri olan ve Kula’dan dünyaya yaptıkları ihracatla hem ilçenin hem de Manisa’nın uluslararası pazarda tanınmasında önemli bir rol oynayan Cemar Mermer ve Traverten’in Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’u makamında ziyaret etti. Firma ile belediye ortaklığında Kula’da yürütülen çalışmaların ele alındığı ziyarette Genel Müdür Yalçın, Cemar Mermer ve Traverten’in forma sponsoru olduğu Manisa FK’nın formasını Başkan Tosun’a hediye etti. Başkan Tosun’u ziyaretinde Kula ve bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, Kula’nın önemli projelerine katkı sağlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Tosun’un samimi karşılaması ve hoş sohbetinden dolayı da teşekkürlerini ileten Genel Müdür Yusuf Yalçın, Başkan Tosun’a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın’a teşekkür ederek 1.Lig’de Manisa’yı başarılı bir şekilde temsil eden Manisa FK’ya ve Cemar Mermer ve Traverten’e çalışmalarında başarılar diledi.