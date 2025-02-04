CEMAR Mermer ve Traverten, Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen MUSİAD ve IBF (İnternational Businnes Forum) organize edilen Türkiye-Suriye İktisadi İş Birliği Zirvesi’nde stant açtı.

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen zirvede, bölgenin önde gelen firmalarından biri olarak dikkat çeken CEMAR, mermer ve traverten sektöründeki tecrübesini uluslararası katılımcılarla paylaştı. CEMAR Mermer ve Traverten yetkilileri, özellikle inşaat ve doğal taş sektöründe Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret potansiyeline vurgu yaparak, yeni iş fırsatları ve stratejik ortaklıklar konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

Açılan stantla ilgili konuşan CEMAR Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, "Güzel bir organizasyon. Suriye’nin yeniden yapılandırılması konusunda sivil toplum kuruluşlarına iş düşüyor. Bu anlamda MUSİAD üyesi olmaktan gurur duyuyoruz. Biz MUSİAD olarak elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Bu tür organizasyonlara katılıyoruz. Önümüzdeki dönem Suriye’ye gezi düzenlenecek. Biz elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Hem ticari hem de hizmet yapmak isteriz. Bugün Suriyeli iş insanlarıyla görüşmeler olacak. Gelecek dönemde ticaretler başlayacaktır" dedi.