Cemar Mermer ve Traverten İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD EXPO 2024 Fuar’ında sektör temsilcileri ile buluştu.

Cemar Mermer ve Traverten İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD EXPO 2024 Fuar’ında yerini aldı. Fuar’da Cemar yetkilileri tarafından standı ziyaret eden misafirler karşılandı.

Fuarla ilgili konuşan Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, “Biz şirket olarak 58 ülkeye ihracat yapıyoruz. Başta Avrupa ve Brezilya olmak üzere bütün kıtalara hemen hemen hizmet veriyoruz. Hem ülkemizin hem MÜSİAD’ın hem şirketimizin adını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Marka değerimizi artırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda çok güzel tanıtımlar ve çalışmalar var. Bu çalışmaların karşılığını almaktan da mutluyuz. Bugün burada olmamızın de sebebi budur. Burada dünyanın her tarafından katılım sağlanmakta. Biz traverten üzerine bu fuarda tekiz zaten. Bu şekilde bizim ilgili firmalarla müteahhitlerle mimarlarımızla tanışmış olmaktan ve onlarla iş birliği yapmış olmaktan mutluyuz. Bu çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Ama 2024’ün son fuarını yapmış oluyoruz” dedi.