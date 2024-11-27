Manisa’dan dünyanın dört bir yanına yaptıkları ihracatla sektörde öncü firmalar arasında yer alan Cemar Mermer ve Traverten, 26-29 Kasım tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve 24 farklı sektörden 300’den fazla firmanın katıldığı MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı’na katılım sağladı.

Sektördeki öncü girişimleri, değişen ve gelişen teknolojiye sağladıkları uyum ile uluslararası pazarda önemli bir noktada söz sahibi olan ve Kula’nın olduğu kadar ülkemizin de gururu olan Cemar Mermer ve Traverten, dünya genelindeki fuarlara katılım sağladığı gibi TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve 24 farklı sektörden 300’den fazla firmanın yer aldığı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı’na katılım sağladı. Firmanın Genel Müdürü Yusuf Yalçın’ın da bizzat katıldığı fuarda ziyaretçilerini ağırlayan Cemar Mermer ve Traverten, ülkenin en büyük mermer ocaklarından birinin yer aldığı Kula’dan çıkarılan doğal taşların işlenip müşteriye ulaşıncaya kadar olan tüm kademelerini ziyaretçilerle paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla kapılarını ziyaretçilerine açan fuardan beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren firmanın Genel Müdürü Yusuf Yalçın, çeşitli sektördeki katılımcılar sayesinde firmanın gelişimine de katkı sağlayacaklarını dile getirdi. İş dünyasının önemli etkinlikleri arasında bulunan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen fuar sayesinde tarihi ve turizmiyle ön plana çıkan Kula ilçesinin de tanıtımına katkılar sağladıklarını dile getiren Genel Müdür Yalçın, fuarda temsil güçlerini en iyi şekilde kullanarak sektördeki öncülüklerini koruyacaklarını kaydetti.